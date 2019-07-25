Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP ÖNLEM ALMADAN CAM SİLEN KADINLAR KORKUTTU
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GAZİANTEP ÖNLEM ALMADAN CAM SİLEN KADINLAR KORKUTTU

1 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 katlı bir binanın 4'üncü ve 5'inci katlarında güvenlik önlemi almadan pencereye çıkarak, cam silen kadınlar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 katlı bir binanın 4'üncü ve 5'inci katlarında güvenlik önlemi almadan pencereye çıkarak, cam silen kadınlar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın yaklaşık 20 metre yükseklikteki 4'üncü ve 5'inci katlarında 2 kadın, güvenlik önlemi almadan cam sildi. Pencerelerin dışına çıkan ve bir elleriyle tutunup, diğeriyle cam silen kadınları görenler korku dolu anlar yaşadı.
Yaklaşık 15 dakika boyunca süren temizliğin ardından kadınlar pencerelerden indi.
GAZİANTEP ÖNLEM ALMADAN CAM SİLEN KADINLAR KORKUTTU
Cumhuriyet Mahallesi, İslahiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:27 Kaynak: DHA
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