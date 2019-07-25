GAZİANTEP ÖNLEM ALMADAN CAM SİLEN KADINLAR KORKUTTU
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 katlı bir binanın 4'üncü ve 5'inci katlarında güvenlik önlemi almadan pencereye çıkarak, cam silen kadınlar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:27 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in İslahiye
ilçesinde, 6 katlı bir binanın 4'üncü ve 5'inci katlarında güvenlik önlemi almadan pencereye çıkarak, cam silen kadınlar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Cumhuriyet Mahallesi
'nde bulunan 6 katlı apartmanın yaklaşık 20 metre yükseklikteki 4'üncü ve 5'inci katlarında 2 kadın, güvenlik önlemi almadan cam sildi. Pencerelerin dışına çıkan ve bir elleriyle tutunup, diğeriyle cam silen kadınları görenler korku dolu anlar yaşadı.
Yaklaşık 15 dakika boyunca süren temizliğin ardından kadınlar pencerelerden indi.
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