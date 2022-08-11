Bakan Koca'dan OSB Hastanesi'ne onay - Son Dakika
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Bakan Koca'dan OSB Hastanesi'ne onay

11.08.2022 18:03
Bakan Koca'dan OSB Hastanesi'ne onay

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Cıncıkcı, Hüseyin Ulutaş, Özgür Özdağlı, İbrahim Gümüşoğlu, Savaş Mahsereci ve Bölge Müdürü M.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Cıncıkcı, Hüseyin Ulutaş, Özgür Özdağlı, İbrahim Gümüşoğlu, Savaş Mahsereci ve Bölge Müdürü M. Özer Özcan'dan oluşan OSB Heyeti, Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelerek OSB'ye yapılacak hastane ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek, yaklaşık 250 bin kişinin istihdam edildiği Gaziantep OSB'de bir hastanenin bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, projesi tamamlanan '50 Yataklı Travmatik Acil Durum Hastanesi' hakkında bilgi verdi. Sağlık Bakanı Koca tarafından 50 yatak kapasiteli hastane projesine onay verilirken en kısa sürede ihaleye çıkılması için çalışmaların başlatılacağı bildirildi.

Gaziantep OSB'de çalışanlarının sağlık sorunlarının çözümünde ve muhtemel trafik kazalarında erken müdahalede hayati önem taşıyan hastanede İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Yanık Bölümü, Kadın Doğum Bölümü, Genel Cerrahi, Damar Cerrahi, Nöroloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Anestezi, Plastik Cerrahi, Cildiye, Diş, Ortopedi, Psikiyatri, Göz Hastalıkları, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Acil ve Fizik Tedavi, 3 Adet Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitesi, Ultrason, Tomografi, Röntgen ve Hematoloji Bölümleri ile destek odalarının bulunması öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Şimşek, "Bizler için çalışanlarımızın ve insanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Nüfusu bir çok şehirden fazla olan Organize Sanayi Bölgemiz aynı zamanda şehirler arası yol güzergahında bulunmaktadır. Dolayısıyla böyle bir hastanenin yapılması büyük bir ihtiyaçtır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Cengiz Şimşek, Gaziantep, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan OSB Hastanesi'ne onay - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Koca'dan OSB Hastanesi'ne onay - Son Dakika
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