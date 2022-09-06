Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir araç üstü ekipmanları üretiminin yapıldığı fabrikada vidanjörle işlem yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Tragger, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

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