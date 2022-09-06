Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü

06.09.2022 14:56
Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü.

Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir araç üstü ekipmanları üretiminin yapıldığı fabrikada vidanjörle işlem yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle vidanjörün arka bölümünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Tragger, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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