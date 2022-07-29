Kapatılan TAG Otoyolu, çamurdan temizleniyor - Son Dakika
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Kapatılan TAG Otoyolu, çamurdan temizleniyor

29.07.2022 09:19
Kapatılan TAG Otoyolu, çamurdan temizleniyor

GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması ile Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'na (TAG) akan çamur yığınları, ekiplerin yoğun çabasıyla temizleniyor.

GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması ile Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'na (TAG) akan çamur yığınları, ekiplerin yoğun çabasıyla temizleniyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, çalışmaların yüzde 80 oranında tamamlandığını ve gün içerisinde otoyolun trafiğe açılacağını söyledi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda arıza yaşandı, setler taştı. Setlerin taşması sonucu TAG Otoyolu'na akan çamur yığınları, 2 kilometrelik alanını kapladı. Bu nedenle otoyol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Otoyolda temizlik çalışması başlatırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da bölgeye giderek tahliye ve temizleme çalışmalarını yerinde takip etti.?'ATIK SU BİRİNTİSİ YER YER 3 METREYİ BULDU'Gaziantep Valisi Gül, TAG Otoyolu'ndaki çalışmaların gün boyu devam edeceğini açıkladı. Vali Gül, atık su birikintilerinin yer yer 3 metreyi bulduğunu belirterek, 1 TIR'ın çamura saplandığını, bir otomobil sürücüsünün kaza yapması sonucu ise 4 kişinin yaralandığını söyledi.Tüm kurum ve kuruluşların ortaklaşa çalıştığını ifade eden Vali Gül, şöyle konuştu:

"Şu anda hemen hemen atık su çalışmalarının yüzde 80-90'ı tamamlandı. Başta Organize Sanayi Bölgesi'nin kendi ekibi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve buna benzer tüm kurumlar, geceden itibaren koordine içerisinde çalışıyor. AFAD, jandarma ve emniyet de kendi alanlarında çalışıyor. Burada herhangi bir araç kalmadı. Yaklaşık 500 metre ötede çamurun akışkanlığından dolayı bir otomobil kaza yapmıştı. 4 kişi çok hafif şekilde yaralanmıştı. Bunun dışında bir sıkıntı yok. Bugün de 3-5 saat içinde, en geç akşam üzeri yolun temizlenerek, buranın normale döneceğini tahmin ediyoruz."


- Gaziantep
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Gaziantep OSB'deki atık su taşkını nedeniyle TAG Otoyolu kapandı Gaziantep OSB'deki atık su taşkını nedeniyle TAG Otoyolu kapandı KAPATILAN TAG OTOYOLU, ÇAMURDAN TEMİZLENİYOR KAPATILAN TAG OTOYOLU, ÇAMURDAN TEMİZLENİYOR
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kapatılan TAG Otoyolu, çamurdan temizleniyor - Son Dakika

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