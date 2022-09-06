Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü - Son Dakika
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Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü

06.09.2022 15:03
Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü

GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) makine fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) makine fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yürüyen merdiven ve araç üstü ekipman imal eden fabrikada meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle oluşan patlamayı duyan işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, patlama sonucu 2 işçinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ekipler, ölen işçilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü - Son Dakika
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