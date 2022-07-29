TAG Otoyolu'ndaki atık büyük oranda temizlendi - Son Dakika
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TAG Otoyolu'ndaki atık büyük oranda temizlendi

29.07.2022 20:57

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atığın Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu trafiğe kapatmasının ardından başlayan ve yaklaşık 24 saattir süren çalışmalar neticesinde yoldaki atığın büyük kısmı temizlendi.

TAG Otoyolu'ndaki atık büyük oranda temizlendi

Son aşamadaki düzenleme çalışmaları böyle görüntülendi

Gerekli güvenlik önlemleri sonrası TAG Otoyolu'nun trafiğe açılması bekleniyor

GAZİANTEP - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atığın Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nu trafiğe kapatmasının ardından başlayan ve yaklaşık 24 saattir süren çalışmalar neticesinde yoldaki atığın büyük kısmı temizlendi. Havadan da görüntülenen çalışmaların tamamlanmasının ardından otoyolun trafiğe açılması bekleniyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Batı ve Kuzey gişeleri arasındaki bir kısmı kaplayan ve yolun trafiğe kapanmasına neden olan atık çamuru temizleme çalışmaları yaklaşık 24 saattir devam ediyor. 30 civarındaki iş makinesinin desteğiyle devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen temizleme çalışmaları sonucunda otoyolda ulaşımı durduran atık çamur büyük bir oranda temizlendi.

Çalışmalar havadan görüntülendi

Karayolları Genel Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait iş makinelerinin desteğiyle süren çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken otoyoldaki atığın büyük bir kısmı tahliye edildi. Atık çamurun siyaha bürüdüğü otoyoldaki şeritler çalışmaların ardından tekrardan gözle görülmeye başlandı.

Karayolları ekiplerinin koordinesinde temizleme çalışmalarının sürdüğü TAG Otoyolu gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından tekrardan trafiğe açılacak. Güvenlik ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla alternatif yollardan sağlanan trafik akışının tekrardan TAG Otoyolu Gaziantep Batı ve Kuzey gişeleri arasındaki kısımdan sağlanması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TAG Otoyolu'ndaki atık büyük oranda temizlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAG Otoyolu'ndaki atık büyük oranda temizlendi - Son Dakika
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