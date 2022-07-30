"Atık çamur" nedeniyle kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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"Atık çamur" nedeniyle kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

30.07.2022 08:32
"Atık çamur" nedeniyle kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) atık çamurun tahliyesinin ardından ulaşım yeniden başladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) atık çamurun tahliyesinin ardından ulaşım yeniden başladı.

Önceki gün akşam saatlerinde OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık çamurun taşındığı setlerin taşması nedeniyle araç trafiğine kapanan otoyoldaki temizlik çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 36 saatlik mücadelenin ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, otoyolu çift yönlü olarak trafiğe yeniden açtı.

YORUMLAR
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Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (3) Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (3) TAG Otoyolu'ndaki atık büyük oranda temizlendi TAG Otoyolu'ndaki atık büyük oranda temizlendi
Kaynak: AA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Tarsus, OSB, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Atık çamur' nedeniyle kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Atık çamur" nedeniyle kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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