Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması başlatıldı

29.07.2022 01:45
Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması başlatıldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) çamurlu suyun tahliyesi sürüyor.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) çamurlu suyun tahliyesi sürüyor.

Akşam saatlerinde OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık suların taşındığı setlerin taşması nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı.

Derinliği yer yer iki metreyi bulan suyun otoyolda yaklaşık bir kilometrelik alanı kaplamasıyla bir tır çamur birikintisinin içinde kaldı.

Biriken atık su yüzünden otoyolun Gaziantep bölümünde ulaşım iki yönlü sağlanamıyor. Olayın hemen ardından alternatif yollar belirleyen ekipler, bekleyen araçları bu yollara yönlendirdi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından otoyoldaki uzun araç kuyruğu sona erdi.

Doğu ve batı yönünden kente giren araçlar, ağırlıklı olarak OSB içinden ve tarihi İpek Yolu'ndan yola devam etti.

Onlarca iş makinesi suyun tahliyesine çalışıyor

Otoyolda biriken çamurlu suyun tahliyesine başlandı.

Tali yollardan atık su birikintisinin olduğu alana ulaşan onlarca iş makinesi, otoyolun çevresindeki dağlık yerlerden delikler açarak suyu tahliye ediyor.

Çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi için bölgede ışıklandırma da yapıldı.

Öte yandan çamur nedeniyle yaşanabilecek olası bir tehlikeye karşı AFAD ekipleri hazır bekletiliyor.

Çalışmaları Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek takip etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika
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