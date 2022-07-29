Gaziantep OSB'de atık su depolarında taşkın yaşandı, TAG yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep OSB'de atık su depolarında taşkın yaşandı, TAG yolu trafiğe kapatıldı

29.07.2022 01:15
Gaziantep OSB'de atık su depolarında taşkın yaşandı, TAG yolu trafiğe kapatıldı

GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisinde setlerin taşmasıyla Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) atık su birikintileri yaşandı.

GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisinde setlerin taşmasıyla Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) atık su birikintileri yaşandı. Metrelerce uzunlukta alana yayılan ve belirli mevkilerde araç boyuna ulaşan atık su birikintisi sebebiyle TAG yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

OSB'nin atık su arıtma tesislerinin pampa alanlarında henüz bilinmeyen nedenle sızıntı yaşandı. Atık sular otoyol üzerinde yüzlerce metre alanı kaplarken otoban trafiğe durduruldu. Taşan atık suların belirli mevkilerde birikmesiyle metrelerce yükseklikte atık birikintileri oluştu. Atık su akıntıları sebebiyle otoyolda bazı kazalar yaşanırken can kaybının olmadığı öğrenildi. Çift yönlü trafiğe kapatılan otobanın bazı noktalarında ise atık su birikintilerinin TIR'ları yarısına ulaştığı görüldü.

Atık suların temizlenmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, OSB itfaiye ekipleri, AFAD çalışma başlattı. İş makineleri ile otobanda çift yönlü olarak temizleme çalışması yürütüldü. Atık su birikintileri dolayısıyla trafik akışı dururken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik polisleri tıkanan trafiği açmak için alternatif güzergahlar belirleyerek ulaşımı sağlamaya çalıştı.'ATIK SUYUN KİMYASAL RİSKİ YOK'Gaziantep Valisi Davut Gül, atık suyun taşkın yaptığı alana gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, atık havuzunun taşması nedeniyle olayın meydana geldiğini söyledi. Vali Gül, atık su birikintisi sonucu yolda çok fazla çamur oluştuğunu ve atık suyun kimyasal risk taşımadığını söyledi.Sızıntının sebebinin araştırıldığını ve temizleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Gül, "Arkadaşlarımız yolu açmak için çalışmalara devam ediyor. Yine bildiğimiz kadarıyla bir araç takla atmış, içerisindeki 4 kişi yaralı olarak hastaneye götürülmüş. Bunun dışında bize ulaşan herhangi bir mahsur kalan ya da hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Çok büyük geçmiş olsun. Tüm kurumlar el birliğiyle bu süreci şu anda koordineli şekilde çözmeye, aşmaya çalışıyor. 1-2 saate olay tam anlamıyla açıklığa kavuşacak" dedi.'ISIYA DUYARLI DRONLARLA ATIK SULAR KONTROL EDİLİYOR'

Öte yandan bölgedeki çalışmalar devam ederken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otoyoldaki atık su birikintilerini altında kalan insan olma riskine karşı ısıya duyarlı dronlar ile kontrollerini sürdürüyor.


YORUMLAR
500
Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Gaziantep, OSB, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep OSB'de atık su depolarında taşkın yaşandı, TAG yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın iddiasına Bakan Varank'tan ağır tepki: İspat edersen istifa etmeye hazırım
00:35 Sağlık Bakanı Koca, eczane ve ilaçlara ilişkin alınan 3 önemli kararı sosyal medyadan açıkladı!
00:21 Teknik direktör Jorge Jesus'dan şaşırtan açıklama! Premier Lig ekibi Everton'dan aldığı teklifi Fenerbahçe için reddetmiş
00:15 Pençe-Kilit harekatında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan haber! Babası oğluna aldığı otomobille sürpriz yapacaktı...
23:56 UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti!
23:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'ten ilk sözler: Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum
23:22 İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları yapılıyor
23:06 Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi
23:01 Hong Kong'da korkutan kaza! Sahneye düşen dev ekran dansçıları yaraladı
22:50 Genç kadını 5 yerinden bıçakladı! Cani adam, neden sorusuna tek cümlelik yanıt verdi: Bana yanlış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 01:15:42. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep OSB'de atık su depolarında taşkın yaşandı, TAG yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement