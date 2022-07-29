OSB'nin atık su arıtma tesislerinin pampa alanlarında henüz bilinmeyen nedenle sızıntı yaşandı. Atık sular otoyol üzerinde yüzlerce metre alanı kaplarken otoban trafiğe durduruldu. Taşan atık suların belirli mevkilerde birikmesiyle metrelerce yükseklikte atık birikintileri oluştu. Atık su akıntıları sebebiyle otoyolda bazı kazalar yaşanırken can kaybının olmadığı öğrenildi. Çift yönlü trafiğe kapatılan otobanın bazı noktalarında ise atık su birikintilerinin TIR'ları yarısına ulaştığı görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep OSB'de atık su depolarında taşkın yaşandı, TAG yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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