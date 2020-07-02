GAZİANTEP Ormanlık alandaki yangın 2 saatte söndürüldü - Son Dakika

Ormanlık alandaki yangın 2 saatte söndürüldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, tarladaki anız yangını ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında 12 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde, Nogaylar Mahallesi'ndeki Güneykışla mevkiinde çıktı. Tarladaki anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 3 su tankı, ilk müdahale aracı, greyder ve yangın söndürme helikopteriyle orman işçileri sevk edildi. Ekipler yerden yangını söndürmeye çalışırken, helikopterle de havada alevlere 8 sorti yaparak müdahale etti. Yaklaşık 12 dönüm alana yayılan alevler 2 saatte söndürüldü