Gaziantep OSB'de günlük 120 firma Kovid-19 tedbirleri bakımından denetleniyor

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (GAOSB), her gün 120 işletmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri yönünden denetlendiği bildirildi.

GAOSB Başkan Cengiz Şimşek, yaptığı açıklamada, OSB'deki bütün firmalarda salgına yönelik gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Sanayi bölgesinin 180 bin çalışanı bulunan büyük bir aile olduğunu ve çalışanların sağlık kontrolünden geçirildiğini ifade eden Şimşek, bu kapsamda her gün 120 firmanın denetlendiği bilgisini verdi.

Şimşek, Gaziantep'in, Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Gaziantep'in sahip olduğu sanayi çeşitliliği dikkati çekmektedir. Bugün gıda sektörlerimiz Türkiye'nin bütün gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışırken, vatandaşlarımızın maske ihtiyacı için dokumasız kumaş üreten tesislerimiz bu zorlu süreçte ülkesinin ve milletinin yanındadır. Yaptığımız denetimler ve eğitimlerde görüyoruz ki en küçük işletmeden en büyük işletmeye kadar bütün işletmeler koronavirüse karşı önlemleri belirlenen kurallara göre, hatta daha fazlasını alarak uygulamaktadır."

Sanayiciler olarak üzerilerine düşeni yaptıklarını ve vaka görülen tesislerde gerekli denetimlerin titizlikle yapıldığını belirten Şimşek, "Bu salgını yenmenin tek yolu kurallara uymak ve birlikte hareket etmektir. Biz sanayiciler çalışanlarımızı en iyi şekilde korurken üretimimizi sürdürmeye, tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini sağlamaya ve ülkemizin, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerinin yanı sıra sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.