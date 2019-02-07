Son Dakika Haberleri: Gaziantep Osb'de Korkutan Yangın

Gaziantep Osb'de Korkutan Yangın

1 saat önce

Gaziantep OSB'de korkutan yangınGAZİANTEP - Gaziantep 1. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı.

Gaziantep OSB'de korkutan yangın

GAZİANTEP - Gaziantep 1. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı.
Gaziantep 1. Organize sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasından henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeyi siyah dumanlar sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:55 Kaynak: İHA

OSB, Gaziantep, 3. Sayfa
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