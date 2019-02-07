Gaziantep Osb'de Korkutan Yangın
1 saat önce
Gaziantep OSB'de korkutan yangınGAZİANTEP - Gaziantep 1. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı.
Gaziantep OSB
'de korkutan yangın
GAZİANTEP - Gaziantep 1. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı.
Gaziantep 1. Organize sanayi bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasından henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeyi siyah dumanlar sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:55 Kaynak: İHA
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