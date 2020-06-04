Gaziantep OSB'de koronaya taviz verilmiyor - Son Dakika

Gaziantep OSB'de koronaya taviz verilmiyor

Korona virüsü salgınının birinci aşamasını başarıyla geride bırakan Türkiye hızla normalleşme adımlarını atarken, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde pandemiyle mücadele kapsamında önlemlerden taviz verilmeden üretim devam ediyor.

Gaziantep OSB'de koronaya taviz verilmiyor, System.String[]

Korona virüsü salgınının birinci aşamasını başarıyla geride bırakan Türkiye hızla normalleşme adımlarını atarken, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde pandemiyle mücadele kapsamında önlemlerden taviz verilmeden üretim devam ediyor.


Gaziantepli sanayiciler, tedarik zincirinin zarar görmemesi için Korona virüsü ile mücadele tedbirlerini en üst noktaya çıkardı. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tesisleri ziyaret ederek incelemelerde bulunarak sanayiciye aldıkları önlemlerden dolayı teşekkür ettiler. Sanat Halı, Korupak Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi ile Bade Halı'da pandemi sürecinde alınan önlemlerle ilgili incelemeler yaptılar. Vali Gül ve Başkan Şahin'e alınan önlemlerle ilgili bilgiler veren TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve Sanat Halı Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Kaplan tesislerin tamamında olağan üstü önlemler alındığını, çalışanların tesislere gelişinden gidişine karar geçen süreçte servisler, giriş çıkışlar, yemekhane ve ortak alanlar en iyi şekilde kontrol altına alınarak çalışanların hijyen bir ortamda her türlü kurala uygun halde çalışabilmesi için gerekli koşulların oluşturularak üretim gerçekleştirildiğini ifade ettiler. Sanat Halı'da Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Kaplan'dan da bilgi alan Vali Gül ve Başkan Şahin alınan önlemlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


"Üretim ve tedarik zincirinin korunması zorunludur"


Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tesislerde yaptıkları incelemenin ardından bir değerlendirme yapan Gaziantep Valisi Davut Gül sanayicilere alınan önlemlerden dolayı teşekkür ederek Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde yer alan üretim tesislerinde ki olağan üstü önlemlerin pandemiyle mücadelede ki önemine dikkat çekti. Vali Gül yaptığı değerlendirmede "Sağlık Bakanlığımızın bütün illerde uyguladığı tedavi ve filyasyon yöntemleri ile Dünya Sağlık Örgütü ve diğer Bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada önemli olan dört konu var. Birincisi kamu düzeninin muhafaza edilmesidir. İkincisi üretim ve tedarik zincirinin korunmasıdır. Üçüncüsü ise sağlık sistemimizin ayakta kalmasının sağlanmasıdır. Dördüncüsü konu ise sosyal mesafe ve maske takarak diğer sosyal ilişkilerin muhafaza edilmesidir" dedi.


"Sanayicilerimiz her türlü önlemi en üst noktada alıyor"


Vali Davut Gül OSB'lerde her türlü önlemin en iyi koşullarda alındığına da dikkat çekerek, "OSB'ler üretim ve tedarik zinciri açısından çok önemli yerlerdir. Kamuoyunda şöyle bir algı var; Bir çalışanda hastalık tespit edilince sanki OSB'den kaynaklandığı algısı oluşuyor. Bu yanlış bir algıdır. Biz daha önce 930 işletmeyi denetledik. Bunun böyle olmadığını gördük. Bugün yine geldik. Sanayi tesislerimizde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bir kişi için en az 10 metrekarelik alanın bulunmasıdır. Ancak görüyoruz ki, bizim sanayi tesislerimizde bir işçiye 10 değil neredeyse 100 metrekare alan düşüyor. Sosyal mesafe alanında hiçbir sorun yok. Yemekhaneler, giyinme odaları, lavabolar, mescit ve idari ofisler açısından her şey olması gereken gibi. Sanayicilerimiz her türlü önlemi en üst noktada alıyorlar. Burada iş güvenliği uzmanlarına büyük görev düşüyor. Sanayi tesislerimizde her şeyin dört dörtlük olduğunu gördük. Ancak sanayicilerimizin yanında işçilerimize düşen görevler de var. İşçilerimiz iş dışında mahallelerinde ve sosyal ilişkilerinde maske, mesafe ve hijyen koşullarına dikkat etmeli. Bu anlık bir olay. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmezsen her an hastalığı kapma ihtimalin var. Bunun için de herkese şüphe ile bakmalıyız. Bu günler geride kalacaktır. Ama şunu da ifade etmek gerekir ki, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi üretim şartları açısından Türkiye'deki en iyi durumdaki organize sanayidir. Eksiklikler elbette olacaktır. Ancak eksiklik görüldüğünde hemen tamamlanmaktadır" dedi.


"Gaziantepli sanayicilerimize teşekkür ediyoruz"


Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren çeşitli tesislerde yapılan incelemelerin ardından bir değerlendirme yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de aldıkları olağan üstü önlemlerden dolayı Gaziantepli sanayicilere teşekkür ederek, "Organize Sanayi Bölgesi hem şehrimiz hem de ülkemiz için çok önemli. Pandemi sürecinde hem şehrimizi, hem işçimizi hem de sanayi tesislerimizi korumak için çalıştık. Bu süreçten en az zararla çıkmanın gayreti içinde olduk. İşçi sağlığı bizim için çok önemli. Burada 170 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Gaziantep bir işçi memleketi. Sanayicilerimiz bu süreçte ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bizler de bugün buraya her türlü fedakarlıkla 180 bin kişiye istihdam sağlayan sanayicilerimize teşekkür etmeye geldik. En zor zamanda bu sanayi tesislerini yüzde 75-80 kapasite ile çalıştırmak büyük özveri istiyor. Bu özveriye teşekkür ediyoruz. Burada büyük bir babayiğitlik var. İman var, aşk var, cesaret var. Bizler de lojistik ve altyapı anlamında her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bize düşen ne varsa, neye ihtiyaç varsa yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bugün de hem teşekkür etmek hem de bir ihtiyaçları, sorunları var mı onu öğrenmeye geldik" dedi.


Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan Gaziantep OSB'de yaklaşık 180 bin kişi istihdam ediliyor. - GAZİANTEP

Koronavirüs, Gaziantep, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 04:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep OSB'de koronaya taviz verilmiyor - Son Dakika

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