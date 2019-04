Gaziantep Osb'de Yeni Dönem

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Seçim Toplantısı yapıldı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Seçim Toplantısı yapıldı. Toplantıda, mevcut başkan Mustafa Topçuoğlu tekrar aday olmazken, Cengiz Şimşek oybirliği ile başkanlığa seçildi.



Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya sanayiciler büyük ilgi gösterdi. Toplantıya Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak ve MHP Gaziantep Miletvekili Sermet Atay, Vali Davut Gül, GAİB, GTO, GSO, GTB yöneticileri ile sanayiciler katıldı. Toplantının divan başkanlığını GSO Başkanı Adnan Ünverdi yaparken, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ve GTB Başkanı Mehmet Akıncı divan üyesi, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü de katip üye olarak görev aldı.



Gaziantep OSB 50 yaşında



Toplantının açılışında konuşan OSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep OSB'nin Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, "1969 yılında kurulan ve bugün 43.250.000m2 alanı kapsayan 1011 firmanın faaliyet gösterdiği 5 sanayi bölgesinde 140.000 kişi istihdam sağlayan Gaziantep organize sanayi bölgesi, bu yıl 50. yılını kutluyoruz. Gaziantep organize sanayi bölgesi elektrik altyapısı yolları, arıtma tesisleri, çevreye duyarlı yapısı ile Türkiye'ye örnek bir organize sanayi bölgesidir. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"OSB mutluysa, şehir de mutludur"



"Ülkemizin kalkınması yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artması, yüksek teknoloji ürünler üretmek ve verimlilikle mümkündür" diyen Topcuğlu, "Bunların gerçekleştirileceği yerlerde organize sanayi bölgesidir. Onun için Organize sanayi bölgelerinde huzur, mutluluk ve başarı varsa, şehirde yaşayan insanlarda huzurlu ve mutludur.



Ekonomimizin can damarı, ülkemizin gözbebeği olan organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi geleceğimiz açısından çok önemlidir. Sanayi Bakanlığının belirlemiş olduğu mevzuatlar çerçevesinde toplam parsellerin 1 bölü 3'ünün işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması halinde müteşebbis heyete seçim yoluyla 7 asıl 7 yedek üye seçilmesi gerekmektedir. Bugün bu üyeleri seçmek için toplanmış bulunuyoruz. Seçime katılacak adaylara ve Müteşebbis heyete seçilecek sanayicilere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Birlik ve beraberliğin fotoğrafı



Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de, genel kurulda bir konuşma yaptı. Koçer, Gaziantep'in girişimciliği ve üretimi ile Türkiye'ye örnek olduğuna dikkat çekti. Sanayicileri kutlayan Milletvekili Nejat Koçer, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Koçer, "Bu gün bu salonu dolduran herkese teşekkür ediyorum. Ortak aklı oluşturarak, birlik ve beraberlik görüntüsü veren sanayicilerimizi kutluyorum. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde sanayicilerimiz Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma yolunda önemli projelere imza atacaklardır. Bizler milletvekili olarak her zaman sanayimizin ve şehrimizin hizmetindeyiz. Her adımda yanlarındayız. Yeni sürecin şehrimizi daha iyi bir noktaya taşıyacağına olan inancım tamdır" şeklinde konuştu.



Savunma sanayi ve medikal sektör vurgusu



Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'in beşeri sermayesi ile huzur ve güven ortamı açısından diğer illerden farklı olduğunu söyledi. Vali Gül, Gaziantep'teki kardeşlik ve birlikte iş yapma kültürü oldukça kentin büyümeye devam edeceğini ifade etti. Gül, Gaziantep sanayisinin hedefi olarak da savunma sanayi ile medikal sektörünü gösterdi. Vali Gül, "Gaziantep'in iki sektörde kümeleşme çalışması gerek. Birincisi savunma sanayinde ve medikal sektöründe kümeleşmesi gerek. Her iki konuyu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Gaziantep ziyaretinde arz ettik. Belediye başkanlarımızla, Odalarımızla bu konuda istişare halindeyiz. Biz Gaziantepli sanayicinin ürettiği her şeyi en iyi şekilde üreteceğine inanıyoruz. Milli sanayinin oluşması ve yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine ihtiyaç var. Bunu birlikte başaracağız. Sizlerin rekabet edebilme gücünüzü artıracağız. Sizlerin rekabet gücünü artıracak olan Amanos Tünelleri, Lojistik Köy gibi projelerimiz devam ediyor" dedi.



Gaziantep sanayisinin son 15 yıldaki gelişimine de dikkat çeken Vali Gül, "Gaziantep'te kamu yatırımları artıyor, özel sektörde de gelişme var. Son 15 yılda ilk 500 arasında firma sayısı 9'dan 24'e çıktı. İkinci 500'de 7 firma varken şimdi 33 firmaya yükseldi. İhracata baktığımızda da ilk bin içerisinde 15 yıl önce 33 firma bulunurken, şu anda firma sayımız 68'e yükseldi. Gaziantep olarak toplam ihracatın 1,86'sını yaparken, şimdi 5,46'sını gerçekleştiriyoruz. Bu başarıdan dolayı hepinizi kutluyorum. Bizler de kamu olarak sizin rekabet edebilme gücünüzü artırmak için 24 saat kapımız size açık olacak" diye konuştu.



Şehitkamil Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Açık oylamanın yapıldığı seçimlerde 487 sanayici oy kullanırken, uzun yıllardır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Cengiz Şimşek, OSB'nin yeni başkanı oldu. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

