Gaziantep OSB eğitim yatırımlarına ağırlık veriyor - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin 101 hektarlık genişleme alanının planlama çalışmaları devam ediyor.



Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 43 milyon 250 bin metrekare alana sahip olan Gaziantep OSB'nin, 101 hektarlık genişleme alanında yeşil alan, sosyal donatı alanları, rekreasyon alanları, eğitim kampusu, Meslek Yüksek Okulu, Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesinin yer alacağını söyledi. Başkan Şimşek, ayrıca yeni genişleme alanında bir de eğitim kampüsü kurulmasının planlandığını ifade etti.



"Genişleme alanı eğitim kurumlarına tahsis edilecek"



Organize Sanayi Bölgesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Cengiz Şimşek, proje çalışmaları devam eden 101 hektarlık alanı büyük ölçüde eğitim kurumları için tahsis edeceklerini vurguladı. Türkiye'de işsizlikten çok yetişmiş, kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Bugün dünyanın en müreffeh ülkelerine baktığımızda hepsinin eğitim sorununu çözdüğünü görüyoruz. Diğer taraftan eğitim sorununu çözmeyen hiçbir ülkenin dünyada söz sahibi olamadığını da görüyoruz. Bu nedenle herkesin eğitime katkı sunması gerekiyor. Organize Sanayi Bölgemiz içerisinde yer alan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu ve Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bugün Türkiye'ye örnek olacak bir eğitim modeli ile hizmet veriyor. Çünkü bu okullarda eğitim gören gençlerimiz teorik derslerinin yanında OSB'deki fabrikalarda uygulamalı eğitim yaparak teori ve pratiği birleştiriyorlar. Böylece mezun olduklarında kalifiye eleman olarak işe başlıyorlar.10 bölümden oluşan ve 2013-2014 eğitim öğretim yılında açılan okulumuzda bu güne kadar 900 öğrencimiz mezun oldu. Bu eğitim modelini daha da genişletmek istiyoruz. Sanayiciler olarak, iş dünyası olarak, donanımlı, iyi yetişmiş, kalifiye elemana ihtiyacımız var. OSB içerisinde açılacak olan bu eğitim kurumları iş dünyasının yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayarak, ekonomik kalkınmamıza yeni bir ivme katacak" dedi.



Hedef 200 bin çalışan



Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin aynı zamanda Türkiye'nin en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olduğuna da dikkat çeken Şimşek, "Organize Sanayi Bölgemizde yatırım ve üretim sürekli artıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tüketilen enerji miktarımız yüzde 14,5 artış gösterdi. Bu üretimin de aynı oranda artışı demektir. 5. Organize Sanayi Bölgemizin altyapısının tamamlanmasında önemli aşama kaydedildi. 40 civarında fabrikamızın inşaatı devam ediyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi tesislerinde yaklaşık 140 bin kişi istihdam ediliyor. Hedefimiz bu rakamı 200 bine çıkarmaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP