Gaziantep OSB'nin büyüme alanına eğitim yatırımı yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gaziantep OSB'nin büyüme alanına eğitim yatırımı yapılacak - Son Dakika Ekonomi

Gaziantep OSB'nin büyüme alanına eğitim yatırımı yapılacak

6 saat önce

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) planlanan genişleme alanına eğitim kampüsü yapma kararı alındı.

Gaziantep OSB'nin büyüme alanına eğitim yatırımı yapılacak, System.String[]

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) planlanan genişleme alanına eğitim kampüsü yapma kararı alındı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, yazılı açıklamasında, 43 milyon 250 bin metrekare alana sahip Gaziantep OSB'nin, 101 hektarlık alanda genişleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Alanın büyük oranda eğitim kurumları için tahsis edileceğini aktaran Şimşek, bu kapsamda genişleme alanına yeşil alan, sosyal donatı alanları, rekreasyon alanları, eğitim kampüsü, meslek yüksek okulu, teknik ve mesleki anadolu lisesini kurmak için karar aldıklarını vurguladı.

Türkiye'de işsizlikten çok yetişmiş, kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığına dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:


"Bugün dünyanın en müreffeh ülkelerine baktığımızda hepsinin eğitim sorununu çözdüğünü görüyoruz. Diğer taraftan eğitim sorununu çözmeyen hiçbir ülkenin dünyada söz sahibi olamadığını da görüyoruz. Bu nedenle herkesin eğitime katkı sunması gerekiyor. Organize Sanayi Bölgemiz içerisinde yer alan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu ve Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, bugün Türkiye'ye örnek olacak bir eğitim modeliyle hizmet veriyor. Çünkü bu okullarda eğitim gören gençlerimiz, teorik derslerinin yanında OSB'deki fabrikalarda uygulamalı eğitim yaparak teori ve pratiği birleştiriyorlar. Böylece mezun olduklarında kalifiye eleman olarak işe başlıyorlar. 10 bölümden oluşan ve 2013-2014 eğitim öğretim yılında açılan okulumuzda bu güne kadar 900 öğrencimiz mezun oldu. Bu eğitim modelini daha da genişletmek istiyoruz. Sanayiciler olarak, iş dünyası olarak, donanımlı, iyi yetişmiş, kalifiye elemana ihtiyacımız var. OSB içerisinde açılacak olan bu eğitim kurumları iş dünyasının yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayarak, ekonomik kalkınmamıza yeni bir ivme katacak."

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü
Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu İBB, "235 milyonluk antrikotlu yemek" iddiasına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:28:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep OSB'nin büyüme alanına eğitim yatırımı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]