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Gaziantep OSB'ye acil sağlık merkezi ve poliklinik açılacak - Son Dakika

Gaziantep OSB'ye acil sağlık merkezi ve poliklinik açılacak

14.09.2021 17:05

Gaziantep OSB'ye acil sağlık merkezi ve poliklinik açılacak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde OSB'de poliklinik hizmeti ve acil müdahalelerin yapılacağı sağlık tesisinin hayata geçirilmesi için protokol düzenlendi.

Gaziantep OSB'ye acil sağlık merkezi ve poliklinik açılacak

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde OSB'de poliklinik hizmeti ve acil müdahalelerin yapılacağı sağlık tesisinin hayata geçirilmesi için protokol düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün iş birliğinde OSB'de çalışan vatandaşların acil, koruyucu, tedavi edici, bilimsel temellere dayalı, çağdaş ve güvenilir sağlık tesisiyle buluşturulması için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törende, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ve Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki yer aldı. Protokol kapsamında OSB'de inşa edilecek sağlık tesisi, Organize Sanayi Bölgesi Semt Polikliniği adı altında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yönetiminde hizmet verecek. Tesisin hizmete açılmasıyla şehrin hastanelerdeki yoğunluğunun azaltılması hedeflenirken yerinde sağlık hizmetiyle de tedavideki olası vakit kaybının önüne geçilecek.

"İşçi sağlığı ve işçi güvenliği en önemli iki husus"

Törende Konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanayinin Gaziantep'in en büyük gücü olduğuna vurgu yaparak, "Pandemide bütün büyük ülkeler küçülürken Gazi şehri büyüten bir sanayi alt yapımız var. Sanayici cesareti, vizyonu ve kalitesi var. Bu akşamdan sabaha olmuyor. Güçlü bir örgütlenme yapısı var. Gaziantep'te güçlü bir koordinasyon var. Bu çalışma anlayışıyla şehrimizin istihdamını, ihracatını, ekonomisini büyütüyoruz. Ayrıca beraberinde bu konulara dair olan çalışmalarda iş birliklerimizle şehrin gücünü artırıyoruz. Gaziantep Büyükşehir olarak Türkiye'de hastanesi olan tek şehiriz. Başka bir şehirde bir büyükşehrin hastanesi yok. Ama biz, bu alanda özellikle şehrimizde Gaziantep Modeli ile İnayet Topçuoğlu hayırseverimiz, hastanemizi yaptı. Sağlık alanında bizler yoğun bir şekilde çalışırken bu sanayideki gücümüzü, sağlık sistemimizle güçlendirmek istedik. Çünkü işçi sağlığı ve işçi güvenliği bizim için iki önemli husustur. 240 bin kişi yalnızca OSB'de çalışan işçi sayısı bu rakamda bizlere gösteriyor ki biz işçi memleketiyiz. Dolayısıyla işçilerimiz huzurlu ve mutluysa bu şehirde huzurlu ve mutludur. İşte o yüzden çok acil bir iş kazası olduğunda anında müdahalede bulunmak işçi sağlığı ve iş verimliliği açısından çok önemli. Bu çalışmalar her biri bir bütünün parçasıdır. OSB'de sağlık tesisi ihtiyacını birlikte iş yapma modeliyle gördük. Bu yapacağımız çalışmayla işçimizin sağlığını koruyan, iş verimliliğini artıran sağlık şehri Gaziantep'in alt yapısını güçlendireceğiz. İnşallah hizmete girdiği zaman bu modeli bütün Türkiye'ye örnek bir model olarak sunacağız" ifadelerini kullandı.

"İşçiler anında tedavi sürecine kavuşacak"

İşçilerin yaşayacakları sağlık sorunlarına karşı yapılacak acil sağlık merkezi ve poliklinik sayesinde kısa sürede müdahale edileceğini vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Son dönemde Cengiz Şimşek yönetimindeki OSB, birçok sorunu çözme sürecini başlatarak önemli bir yol kat etti. Biliyorsunuz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin OSB'ye götürdüğü GAZİRAY var. Bu ulaşım hizmete alındığında raylı ulaşım, OSB'nin içerisine kadar girmiş olacak. Yine büyükşehir, OSB ile çalışan annelerin çocuklarını bırakacağı kreş inşasının yapımına da devam ediliyor. Çalışan annelere çok büyük kolaylık sağlayacağız. Sanayicinin otoyola kolay çıkması ve girmesi, ham maddenin limana kolay ulaşması için OSB iki kavşak sürecini başlattı. Tabi hepsinin başı da sağlıktır. OSB'de Büyükşehir arasında poliklinik hizmeti devreye sokuldu. Bu hizmetle anında tedavi sürecine çalışanlar kavuşmuş olacak. Tedavide önemli bir kolaylık sağlanacak" şeklinde konuştu.

" Açılacak poliklinikle işçilerin tedavi ihtiyaçları karşılanacak"

Protokolün şehre ve işçilere hayırlı olmasını dileyen Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, "Gaziantep Organize Sanayi bölgesinde yaklaşık 240 bin kişi çalışıyor. Günlük, işçilerimizin poliklinik ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içine girerek desteklerini aldık. Bu doğrultuda Büyükşehir'e bağlı Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'yla OSB'ye bir tane semt polikliniği yapma kararı aldık. Bu sağlık tesisi ile çalışan işçilerin tedavi ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yardımlarından ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürler ediyorum" diye konuştu.

Protokol töreninin arkasından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer protokol üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziantep OSB'ye acil sağlık merkezi ve poliklinik açılacak
Gaziantep OSB'ye acil sağlık merkezi ve poliklinik açılacak
Gaziantep OSB'ye acil sağlık merkezi ve poliklinik açılacak
Gaziantep OSB'ye acil sağlık merkezi ve poliklinik açılacak

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, 112, OSB, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Gaziantep OSB'ye acil sağlık merkezi ve poliklinik açılacak - Son Dakika


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