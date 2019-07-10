Son Dakika Haberleri: Gaziantep OSB'ye Teknopark kurulacak
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Gaziantep OSB'ye Teknopark kurulacak

1 saat önce

Gaziantep OSB'nin değerini daha da artırmak, yerli ve yabancı yatırımcıların daha fazla ilgisini çekmek için önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, bu amaçla Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte 5 bin metrekare alana Teknopark kuracaklarını söyledi.

Gaziantep OSB'ye Teknopark kurulacak, System.String[]
Cengiz Şimşek, Gaziantep, OSB, Ekonomi
Gaziantep OSB'nin değerini daha da artırmak, yerli ve yabancı yatırımcıların daha fazla ilgisini çekmek için önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, bu amaçla Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte 5 bin metrekare alana Teknopark kuracaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 05:07 
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