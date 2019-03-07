Gaziantep Oto Hırsızı Araçları Gezmek İçin Çalıyorum
46 dakika önce
Oto hırsızı Araçları gezmek için çalıyorumGaziantep'te, 4 otomobil çalan Alişan K., (20) polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Oto hırsızı Araçları gezmek için çalıyorum Gaziantep
'te, 4 otomobil çalan Alişan
K., (20) polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Alişan K. kendisini görüntüleyen gazetecilere Araçları gezmek için çalıyorum dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
farklı tarihlerde 4 otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hırsızlık olayını Alişan K.'nın yaptığını tespit etti. Polis
, önceki gün Alişan K.'nın Çiksorut Mahallesi'de belirlenen adresine operasyon düzenleyerek yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alişan K., sağlık kontrolü için getirildiği Şehitkamil Devlet Hastanesi
'nde, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden çaldın' sorusuna 'Araçları alıp geziyordum. İstersen seninkini de alıp gezebilirim' diye cevap verdi. Ayişan K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:57 Kaynak: DHA
Çocuk Sürücü Otomobille Çocuğa Çarptı
Sınırdan Kaçak Sokulmaya Çalışan Papağanları Gören Ekipler Gözlerine İnanamadı
Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!