Son Dakika Haberleri: Gaziantep Oto Hırsızları, Çaldıkları Araçla Yakalandı

Gaziantep Oto Hırsızları, Çaldıkları Araçla Yakalandı

1 saat önce

Oto hırsızları, çaldıkları araçla yakalandıGaziantep'te, polisin yaptığı operasyonda E.Ö. ve İ.H.K. çaldıkları otomobille yakalandı.

Gaziantep Oto Hırsızları, Çaldıkları Araçla Yakalandı, System.String[]
Oto hırsızları, çaldıkları araçla yakalandı

Gaziantep'te, polisin yaptığı operasyonda E.Ö. ve İ.H.K. çaldıkları otomobille yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri çevre illerden ve kent merkezinden yapılan araç hırsızlıkları ihbarı ile harekete geçti. Ekipler yaptıkları istihbarat çalışmalarıyla hırsızlık olaylarını E.Ö. ve İ.H.K.'nin yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan polis E.Ö. ve İ.H.K.'yi çaldıkları otomobille kaçmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerinden E.Ö.'nün yapılan kimlik sorgusunda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, 13 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit etti. Ele geçirilen araç sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. ve İ.H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:42 Kaynak: DHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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