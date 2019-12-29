Gaziantep oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildiGaziantep'te, polis ekiplerince oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda, 96 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildi

Gaziantep'te, polis ekiplerince oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda, 96 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentte kaçak içki satışı yapılacağı bilgisi üzerine Düztepe Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya operasyon düzenledi. Arama yapılan iş yerinde; 96 şişe kaçak içki, 20 litre dolum yapılmış içki ve 64 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak içki ve sigaralara el koyan polis, iş yerinde bulunan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Gaziantep oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildi

Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:24 Kaynak: DHA
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