GAZİANTEP Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

GAZİANTEP Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdiGAZİANTEP'te, şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü Hanifi Şahan (26), aracında kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahtan çıkıp, hastaneye yetiştirdi.

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

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GAZİANTEP'te, şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü Hanifi Şahan (26), aracında kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahtan çıkıp, hastaneye yetiştirdi. Otobüste yaşananlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Temmuz'da, Beylerbeyi- Dumlupınar hattında çalışılan özel halk otobüsünde meydana geldi. Genç yolcu, otobüste kalp krizi geçirdi. Diğer yolcuların uyarısı ile durumdan haberdar olan otobüs şoförü Hanifi Şahan da güzergahından çıkarak, yolcularla birlikte genci hastaneye götürmeye karar verdi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne doğru giden Şahan, yolda sağlık ekiplerini aradı. Yolda sürekli korna çalarak, önündeki sürücüleri çekilmesi için uyaran şoför, kısa süre sonra hastaneye geldi. Yolcular ve şoför, fenalaşan genci sağlık ekipleri ile birlikte sedyeye koyarak, hastaneye taşıdı. Şahan, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye bıraktıktan sonra güzergahına dönerek, yoluna devam etti. Halk otobüsünde yaşananlar, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, fenalaşan yolcuyu kontrol eden diğer yolcuların telaşı ve şoförün hızla hastanenin yolunu tuttuğu anlar yer aldı. Hastane binası önüne gelen otobüsten indirilen yolcunun sağlık ekiplerince sedye ile taşındığı an da kameraya yansıdı.

'DÖRTLÜLERİMİ YAKTIM, SÜREKLİ KORNA ÇALDIM'

Yaşanan olayı anlatan Hanifi Şahan, yolcunun kalp krizi geçirmesi sonucu fenalaştığını görünce hemen güzergahtan çıktığını belirterek, "Yolcularımdan bir genç, kalp krizi geçirdi. Yolcu fenalaşarak yere yığılmış. Otobüsteki diğer yolcular bana söyleyince hemen güzergahtan çıktım ve hastaneye doğru sürdüm. Yolda sağlık ekiplerine bilgi verdim. Yolcuyu yetiştirmek için dörtlülerimi yakarak, sürekli öndeki sürücülere korna çalarak yolun açılmasını sağladım. Allah'a şükür kardeşimizi geç olmadan yetiştirdik. Diğer yolcular da anlayış gösterdiler, onlarla beraber hastaneye teslim ettik. Yolcumuzun durumunun iyi olduğunu öğrenince güzergahıma dönerek yoluma devam ettim" diye konuştu.

Kalp Krizi, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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