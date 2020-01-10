Gaziantep otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp, kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp, kaçtı - Son Dakika

Gaziantep otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp, kaçtı

6 saat önce

Otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp, kaçtıGAZİANTEP'te, park halinde bulunan otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek, yakalandı.

Otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp, kaçtı

GAZİANTEP'te, park halinde bulunan otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek, yakalandı. Tutuklanan şüphelinin kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Geçen 21 Aralık günü yaşanan olayda, kimliği açıklanmayan şüpheli, park halindeki otomobile yaklaştı. Otomobilde bulunan çocuğun elindeki cep telefonunu açık olan camdan alıp, kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine araştırma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheliyi belirledi. Daha sonra kimliği tespit edilen şüpheli, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'kapkaç suretiyle hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Gaziantep otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp, kaçtı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:14 Kaynak: DHA
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