GAZİANTEP Otomobilden bilgisayar çalan şüpheli, kameradan belirlenip yakalandı - Son Dakika

Otomobilden bilgisayar çalan şüpheli, kameradan belirlenip yakalandı
GAZİANTEP'te, otomobilden dizüstü bilgisayar çalan şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
28 Mayıs tarihinde Gazi Mahallesi'nde, park halindeki otomobilde bulunan dizüstü bilgisayar çalındı. Araç sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan kimliği açıklanmayan şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.