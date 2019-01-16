Son Dakika Haberleri: Gaziantep Otomobilin Çarptığı Hafif Ticari Araçtaki 4 Kişi Yaralandı

Gaziantep Otomobilin Çarptığı Hafif Ticari Araçtaki 4 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandıGAZİANTEP'te, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritte ilerleyen hafif ticari araca çarptı.

Otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP'te, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritte ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Başpınar yönüne ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 27 AOP 50 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şerit değiştirerek Behlül Çakmak yönetimindeki 27 RR 122 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Behlül Çakmak ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:50 Kaynak: DHA

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