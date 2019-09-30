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Gaziantep-otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

44 dakika önce

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldüGaziantep'te sürücüsünün park etmek için geri manevra yaptığı otomobilin çarptığı Tellinaz Yılmazkaya (91), hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Gaziantep'te sürücüsünün park etmek için geri manevra yaptığı otomobilin çarptığı Tellinaz Yılmazkaya (91), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini park etmek isteyen Ethem Y., geri manevra yaptığı sırada arkasından geçen Tellinaz Yılmazkaya'yı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yılmazkaya doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tellinaz Yılmazkaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep-otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:53 Kaynak: DHA
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