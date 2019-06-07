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GAZİANTEP OTOMOBİLİN YAKIT DEPOSUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

30 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

GAZİANTEP OTOMOBİLİN YAKIT DEPOSUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin İran uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa karayolunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin yakıt deposuna pet şişeler içinde gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobilin İran uyruklu sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:48 Kaynak: DHA
Nizip, Gaziantep, Güncel
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