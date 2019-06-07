GAZİANTEP OTOMOBİLİN YAKIT DEPOSUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
30 dakika önce
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:48 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin İran
uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa
karayolunda uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin yakıt deposuna pet şişeler içinde gizlenmiş 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobilin İran uyruklu sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Akrebin soktuğu 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
İki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru şehit oldu
Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi
Fatih Portakal: İmamoğlu'nun Ordu Valisi için kullandığı sözü bültende vermedik