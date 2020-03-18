GAZİANTEP Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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GAZİANTEP Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatklerinde Nizip- Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Nizip yönüne giden Mehmet Yavuz'un kullandığı 27 JB 467 plakalı motosiklet, kavşakta Mehmet Yıldız yönetimindeki 27 L 8486 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen motosikletten savrulan sürücüsü Mehmet Yavuz yaralandı. Motosiklet sürücüsü kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:09 Kaynak: DHA
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