Gaziantep pandemi sürecinde ihracat rekoru kırdı - Son Dakika

Gaziantep pandemi sürecinde ihracat rekoru kırdı

Gaziantep, açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarına göre 648 milyon 540 bin 19 dolar ihracat gerçekleştirerek pandemi sürecinde tarihin en yüksek haziran ayı ihracat rakamına ulaştı.

Gaziantep, açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarına göre 648 milyon 540 bin 19 dolar ihracat gerçekleştirerek pandemi sürecinde tarihin en yüksek haziran ayı ihracat rakamına ulaştı.

Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bir önceki aya göre yüzde 34 artış gösteren ihracat rakamı ve normalleşmenin ihracata olan olumlu yansımaları için "Nefes aldık" dedi.


Salgın sebebiyle tüm dünyada sancılı bir süreç yaşandığını ve geçtiğimiz aylarda Gaziantep ekonomisinin de bu salgından ciddi anlamda etkilendiğini belirten Yıldırım, haziran ayı ihracat rakamlarıyla adeta bir sıçrama gerçekleştirdiklerini belirtti.


Organize Sanayi Bölgesi elektrik tüketiminin de çarkların hızlı bir şekilde dönmeye başladığının habercisi olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, " OSB'de haziran ayında 426 milyon 951 bin 150 KWH elektrik tüketilmiş. Yani bir önceki aya göre yüzde 36 gibi önemli bir oranda artış var. İhracatımıza da yüzde 34 oranında yükselişle yansıdı. Çok şükür Gaziantep'in çarkları hızla dönmeye başladı" ifadelerini kullandı.


Haziran ayı ihracat rakamlarının mayıs ayına göre tüm Türkiye'de yüzde 35 artarak 13 milyar 469 milyon dolar şeklinde gerçekleşmesinin yüzleri güldürdüğünü ve ekonomik düzene can suyu olduğunu aktaran Yıldırım şöyle devam etti:


"Yılın ilk 6 ayında ise 3 milyar 447 milyon dolar ihracat ile geçen yılın aynı döneminin yüzde 4,5 geride kaldığımız görünüyor. Ancak haziran ayı rakamları toparlanmanın başladığını net şekilde gösteriyor. Yaklaşık 13,5 milyar dolar olan Türkiye haziran ayı ihracatına olan katkımız yüzde 5,1 Türkiye'nin bir önceki yıla göre ortalama artışı yüzde 15,8'ken bizim haziran ayındaki artışımız yaklaşık yüzde 52 Bu rakamlar çok önemli. Tüm kalbimle inanıyorum ki pandemi salgınını tamamen bertaraf ederek, kesin bir kontrolü sağlayarak büyük bir sıçrama elde edeceğiz. Kaybettiğimiz ayları telafi edeceğiz."


"Yeni pazarlar, yeni fırsatlar için kolları sıvadık"


Covid-19 salgınının büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla birlikte dünya ticaretinde hareketlenmenin artacağını; yeni ihtiyaçların, alanların ve fırsatların ortaya çıkacağını belirten Yıldırım, "Gaziantep Ticaret Odası olarak bu süreci nasıl değerlendiririz, neler yapabiliriz bunlar için çaba sarf ediyoruz. 'Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz' de bu anlamda üyelerimizin her zaman yanında. Organize ettikleri Hedef Pazar: Balkanlar webinar serisiyle Balkan ülkelerini mercek altına aldılar; potansiyel sektörleri, yeni fırsatları, Avrupa ülkelerine olan ihracatımızı artırmanın yollarını üyelerimizin de katılımıyla ticaret müşavirlerimizle birlikte değerlendirdiler. Biz pandemi sonrası yeni pazarlar, yeni fırsatlar için kolları sıvadık. Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz aracılığıyla pek çok üyemize hizmet veriyor, önemli oranda geri bildirimler alıyoruz. Bu vasıtayla üyelerimize de seslenmek istiyorum. Gelin nokta atışı ihracat ve yeni pazarları keşfetmek için yol arkadaşınız olalım. Uzman ekibimizle birlikte yeni ihracat rotaları çizelim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep pandemi sürecinde ihracat rekoru kırdı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

22:09 Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:08 ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
12:29
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
11:36
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 22:18:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep pandemi sürecinde ihracat rekoru kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]