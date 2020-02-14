Gaziantep pankartla sevgili aradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep pankartla sevgili aradı - Son Dakika

Gaziantep pankartla sevgili aradı

6 saat önce

Pankartla sevgili aradıGAZİANTEP'te, animasyoncu Reşat Yaşar (51), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yalnız girince ilginç bir yönteme başvurdu.

Pankartla sevgili aradı

GAZİANTEP'te, animasyoncu Reşat Yaşar (51), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yalnız girince ilginç bir yönteme başvurdu. Yaşar, üzerine 'Acil bir sevgili arıyorum, canıma tak etti' yazılı pankart giyerek kent merkezinde dolaştı.

Yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşından ayrılan Reşat Yaşar, Sevgililer Günü'ne yalnız girmemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kentin en noktalarından birisi olan Yeşilsu Parkı'na gelen Yaşar, üzerine 'Acil bir sevgili arıyorum, canıma tak etti? yazılı pankart giyerek dolaşmaya başladı. Yaşar, kendisiyle ilgilenenler için de pankarta cep telefonu numarasını da yazdı. Kent merkezinde pankartla yürüyen ve 'Bekarlık canıma tak etti' diye bağıran Reşat Yaşar, "Bir ay önce sevgilimden ayrıldım. Ona nispet olarak böyle bir şey yaptım. Bana, 'Artık yaşlandın kimse seni beğenmez' dedi. Ben de onu protesto ediyorum. 'Nasıl bulurum' diye düşündüm ve böyle bir fikir aklıma geldi. Bugün de sevgililer günü olduğu için öksüz bir çocuk gibiyim. Sokaklarda parklarda sevgili bulmak için geziyorum. Sevgililer gününde bir sevgili bulmayı umut ediyorumö dedi.

Çevredeki bazı kişiler, önce şaşırarak baktığı Yaşar'ı ardından cesaretinden dolayı kutlayarak fotoğraf çekti.

Gaziantep pankartla sevgili aradı

Sevgililer Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:25 Kaynak: DHA
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