GAZİANTEP Patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı - Son Dakika

Bomba uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafetler çıktı. Çanta emniyete götürüldü.

Kentin en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki merdivenlerin üzerine bırakılan çantayı görenler, bomba korkusuyla polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler meydanı yaya ve araç trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanı çağrdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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