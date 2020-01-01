Gaziantep, piyango talihlisini merak ediyor - Son Dakika

Gaziantep, piyango talihlisini merak ediyor
6 saat önce
Şehirden detaylar İkramiyenin çıktığı seyyar biletçiden detaylar Talihliye pilet satan seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Gökhan Küldöken'in açıklaması Biletlerden detaylar Vatandaşlardan Mehmet Ağrı'nın konuşması GAZİANTEP - Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde...
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:46 Kaynak: AA
Şehirden detaylar
İkramiyenin çıktığı seyyar biletçiden detaylar
Talihliye pilet satan seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Gökhan Küldöken'in açıklaması
Biletlerden detaylar
Vatandaşlardan Mehmet Ağrı'nın konuşması GAZİANTEP - Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan çeyrek biletlerden birinin satıldığı Gaziantep'te, talihli büyük merak konusu oldu.
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