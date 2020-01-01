Gaziantep, piyango talihlisini merak ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep, piyango talihlisini merak ediyor - Son Dakika

Gaziantep, piyango talihlisini merak ediyor

6 saat önce

Şehirden detaylar İkramiyenin çıktığı seyyar biletçiden detaylar Talihliye pilet satan seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Gökhan Küldöken'in açıklaması Biletlerden detaylar Vatandaşlardan Mehmet Ağrı'nın konuşması GAZİANTEP - Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde...

Şehirden detaylar

İkramiyenin çıktığı seyyar biletçiden detaylar

Talihliye pilet satan seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Gökhan Küldöken'in açıklaması

Biletlerden detaylar

Vatandaşlardan Mehmet Ağrı'nın konuşması GAZİANTEP - Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan çeyrek biletlerden birinin satıldığı Gaziantep'te, talihli büyük merak konusu oldu.

Gaziantep, piyango talihlisini merak ediyor

Gaziantep, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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