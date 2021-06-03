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Gaziantep piyanoda dünya birinciliklerine doymuyor - Son Dakika

Gaziantep piyanoda dünya birinciliklerine doymuyor

03.06.2021 13:34

Gaziantep piyanoda dünya birinciliklerine doymuyor Gaziantep piyanoda dünya birincisi Piyano yarışmasında Irmak 3, Tuna ise 1 dünya birinciliği kazandı 15 Mayısta Ukrayna Kanada işbirliğinde düzenlenen Toronto-Ukrayna yarışmasında Irmak Akıncı 7-10 yaş kategorisinde piyano ve bestede 2...

Gaziantep piyanoda dünya birinciliklerine doymuyor

Gaziantep piyanoda dünya birincisi

Piyano yarışmasında Irmak 3, Tuna ise 1 dünya birinciliği kazandı

GAZİANTEP - 15 Mayısta Ukrayna Kanada işbirliğinde düzenlenen Toronto-Ukrayna yarışmasında Irmak Akıncı 7-10 yaş kategorisinde piyano ve bestede 2 dünya birinciliği ile 26 Mayıs'ta düzenlenen Caspiart Renaıssance yarışmasında da piyanoda 1 birincilik kazanırken, Tuna Uslu ise 10-12 yaş kategorisinde piyanoda dünya birinciliği kazandı.

15 Mayısta Ukrayna Kanada işbirliğinde düzenlenen Toronto-Ukrayna yarışması festivalinde Gaziantep Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezinde ders gören Irmak Akıncı 07-10 yaş kategorisinde piyano ve bestede 2 tane dünya birinciliği kazanırken, Tuna Uslu ise 10-12 yaş kategorisinde piyanoda dünya birinciliği kazandı. Irmak Akıncı ayrıca 26 Mayısta düzenlenen Caspiart Renaıssance yarışmasında da piyanoda 1 birincisi oldu.

Tuna Uslu piyanoda birinci

Toronto-Ukrayna yarışmasında piyanoda dünya birincisi olan Tuna Uslu, "12 yaşındayım, 9 yaşından beri piyano çalıyorum. Şuan Ferit Ginol kültür sanat merkezinde piyano çalmaktayım. Hocalarım tarafından piyano yeteneğim fark edildi, o yüzden devam ettim. Daha büyük başarılar elde etmek istiyordum. Çok değerli hocalarla çalıştım. Almanya'da düzenlenen bir yarışmada dünya dördüncüsü ödülü aldım. En son da Toronto'da Toronto-Ukrayna işbirliğinde yapılan yarışmada birinci oldum. Piyano çalmak bana çok eğlenceli geliyor. Günde 4-5 saat piyano çalıyorum. Özellikle anne ve babama beni yönlendirdikleri için teşekkür ederim. Aynı şekilde öğretmenlerime de teşekkürlerimi sunarım" dedi.

"Bu başarılar bizim için gurur verici"

Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezinde piyano hocası olan Katryna Klymenko, "Çok yetenekli çocuklarla çalışıyorum. Ferit Ginol Kültür ve sanat Merkezinden Tuna Uslu ve Irmak Akıncı değişik festival ve yarışmalara katıldılar. Bu sene Toronto-Ukrayna uluslararası yarışma ve festivaline katıldılar. Burada birinci oldular. Bu tabi hem okulumuz hem de Gaziantep için çok büyük bir gururdur" şeklinde konuştu.

3 dünya birinciliği kazandı

Üç dünya birinciliğini kazanan Irmak Akıncı da, "10 yaşındayım. Piyanoya 4 yaşında başladım. Ailemle piyanoya başladım şimdi Katrina hoca ile beraber çalışıyorum. Ondan ders alıyorum. Bu konuda çok ilerlemek istiyorum. Daha önce katıldığım çeşitli yarışmalarda 2.'lik ve 3.'lük ödülleri kazandım. Toronto Ukrayna yarışmasında hem beste kompozisyon bölümünde hem de piyano bölümünde birincilik bölümü aldım. Piyano benim için çok önemlidir. Kalbimle sevdiğim bir müziktir. Piyanonun bir tuşu bile benim için çok özeldir. Aslında baroktan çağdaşa kadar bütün müzikleri dinliyorum. Birçok dünyaca ünlü müzisyeni orkestra şeflerini dinliyorum. Benim hedefim ileride iyi düzeyde bir konser piyanisti olmak senfoni orkestrasında çalmak istiyorum" diye konuştu.

Gaziantep piyanoda dünya birinciliklerine doymuyor
Gaziantep piyanoda dünya birinciliklerine doymuyor
Gaziantep piyanoda dünya birinciliklerine doymuyor
Gaziantep piyanoda dünya birinciliklerine doymuyor

Gaziantep, Ukrayna, Toronto, Kanada, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep piyanoda dünya birinciliklerine doymuyor - Son Dakika


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