GAZİANTEP Polis, sokaklarda megefonla uyarı anonsu yaptı - Son Dakika
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GAZİANTEP Polis, sokaklarda megefonla uyarı anonsu yaptı

6 saat önce

Polis, sokaklarda megefonla uyarı anonsu yaptıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ekipleri, koronavirüse karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla sokaklarda megafonla anons yaptı.

Polis, sokaklarda megefonla uyarı anonsu yaptı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ekipleri, koronavirüse karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla sokaklarda megafonla anons yaptı.

Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İslahiye'de polis ekipleri park ve bahçeleri dolaşmaya başladı. Dışarıda gezen 65 yaş ve üzeri vatandaşları uyaran polis, evlerine gönderdi. Salgın riski nedeniyle kurallara uyulması için belediye ve cami hoparlörlerinden ve polis ekiplerinin de araçlarıyla sokaklarda megafonlarla koronavirüs nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Sokakları dolaşan polisler araçlarından megafonla; "65 yaş ve üzeri sevgili hemşerilerimiz evinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsu yapıldı.

GAZİANTEP Polis, sokaklarda megefonla uyarı anonsu yaptı

Koronavirüs, İslahiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:41 Kaynak: DHA

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