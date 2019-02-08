Son Dakika Haberleri: Gaziantep Polisgücü - Amiens: 5-2

Gaziantep Polisgücü - Amiens: 5-2

1 saat önce

Gaziantep Poligücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ikinci maçında Fransa'nın Amiens takımını 5-2 yendi.

Gaziantep Polisgücü - Amiens: 5-2, System.String[]
Gaziantep Poligücü Hokey Takımı,  Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'deki ikinci maçında Fransa'nın Amiens takımını 5-2 yendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bulunan Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Gaziantep ekibi, ikinci maçında Fransa temsilcisiyle karşılaştı. İlk yarısı 2-2 biten karşılaşmayı Gaziantep Polisgücü 5-2 kazandı.

Gaziantep ekibinin galibiyeti ile sona eren karşılaşmayı Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi Babür Hızlan, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karahan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi. Gaziantep Polisgücü, A Grubu'nun son maçında yarın İngiltere'nin East Grinstead takımıyla karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:08 Kaynak: DHA

Avrupa, Gaziantep, Spor
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