Gaziantep Polisgücü, Avrupa finallerinde - Son Dakika
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Gaziantep Polisgücü, Avrupa finallerinde

6 saat önce

Litvanya'nın Siauliai kentinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Trophy Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, grubundan dörtlü finallere yükselerek şampiyonadaki iddiasını sürdürdü.

Gaziantep Polisgücü, Avrupa finallerinde, System.String[]

Litvanya'nın Siauliai kentinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Trophy Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, grubundan dörtlü finallere yükselerek şampiyonadaki iddiasını sürdürdü. Polisgücü, son iki maçını kazanması halinde EuroHockey Indoor Club Cup'a yükselecek.


İlk maçında Hırvatistan'ı 7-2, ikinci maçında İtalyan takımını 3-1'lik skorla mağlup eden Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı bugün karşılaştığı İsviçre takımı karşısında 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Kendi gurubundan dörtlü finale yükselen Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı dörtlü finalin en iddialı takımları arasında yer alırken kulüp başkanı Mehmet Kaplan sporcularına güvendiğini ifade ederek "Şu anda Avrupa'nın en iyi dört takımı arasında yer alıyoruz. Bunun için gururluyuz. Dörtlü finalde ki rakiplerimiz de çok güçlü. Bugün ve yarın oynayacağımız maçları almak için sahaya çıkacağız. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da ülkemizin EuroHockey Indoor Club Cup'a yükselmesini sağlamak istiyoruz. Şu ana kadar sporcularımız yüksek bir performans sergiledi. Son maçımızda İsviçre karşınıda üstün oynamamıza rağmen hakemlerin de büyük etkisiyle maçı 2-1'lik skorla kaybettik. Ancak bu sonuç dörtlü finallere yükselmemize engel olamadı. Son iki maçımızda var gücümüzle takımımızı ve ülkemize EuroHockey Indoor Club Cup'a taşımak için çalışacağız. Sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" dedi.


Zorlu rakiplerle mücadele ediyoruz


Avrupa Trophy Şampiyonasında Avrupa'nın en güçlü 8 takımı arasından ilk dört takımı arasına yükseldiklerini ifade eden Baş Antrenör Yusuf Kasım ise dörtlü finalde var güçleriyle mücadele edeceklerini, takımın ilk iki içerisinde yer alarak Türkiye'nin EuroHockey Indoor Club Cup'a yükselmesini hedeflediklerini ifade etti. Kasım, sporcuların morallerinin yüksek olduğunu da sözlerine ekleyerek "Son iki maçımızı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Şu anda Avrupa'nın en güçlü dört takımı arasında yer alıyoruz. Türkiye'nin bu şampiyona sonrası EuroHockey Indoor Club Cup'a yükselmesini istiyoruz. Mücadelemiz bu yönde. Sporcularımıza güveniyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:36 Kaynak: İHA
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