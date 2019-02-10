Son Dakika Haberleri: Gaziantep Polisgücü, Avrupa Üçüncüsü

Gaziantep Polisgücü, Avrupa Üçüncüsü

1 saat önce

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de üçüncü oldu.

Gaziantep Polisgücü, Avrupa Üçüncüsü, System.String[]
Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de üçüncü oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zelina Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, Dörtlü Final maçlarının ardından sona erdi.

Turnuvada şampiyonluğu İspanya'nın SPV Complutense takımı elde etti. Polonya'nın Grunwald Poznan takımının ikinci olduğu şampiyonada Türk temsilcisi Gaziantep Polisgücü de üçüncü sırada yer aldı.

Dörtlü Final maçlarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren takımlar, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turnuvada ilk kez mücadele ettiklerini, buna rağmen derece elde etmelerinin sevindirici olduğunu söyledi.

Küçük farklarla şampiyonluğu kaçırdıklarını aktaran Kaplan, "Gönül isterdi ki buradan şampiyonluk kupasıyla dönelim ama olmadı. Yeniden mücadele edeceğimiz bu ligde gelecek yıl şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:50 Kaynak: AA

Avrupa, Gaziantep, Spor
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