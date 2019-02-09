Gaziantep Polisgücü Dörtlü Finale Mağlubiyetle Başladı
33 dakika önce
Gaziantep Polisgücü, Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy final aşamasındaki ilk maçında İspanya ekibi SPV Complutense'ye 4-3 mağlup oldu.
Gaziantep
Polisgücü, Hokey Avrupa
Şampiyonlar Ligi Trophy final aşamasındaki ilk maçında İspanya
ekibi SPV Complutense'ye 4-3 mağlup oldu. Hırvatistan
'ın Zelina kasabasındaki spor salonunda oynanan maça etkili başlayan Polisgücü 2-0 öne geçmesine rağmen ilk devre 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakibine üstünlük kuramayan Gaziantep ekibi zorlu karşılaşmayı 4-3 kaybederek final aşamasına kötü başladı. Karşılaşmada Gaziantep Polisgücü'nün gollerini Celal Aydın
attı.
Gaziantep Polisgücü, Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de son maçına yarın Polonya
ekibi WKS Grunwald Poznan
karşısında çıkacak. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:13 Kaynak: İHA
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