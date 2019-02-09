Son Dakika Haberleri: Gaziantep Polisgücü Dörtlü Finale Mağlubiyetle Başladı

Gaziantep Polisgücü Dörtlü Finale Mağlubiyetle Başladı

33 dakika önce

Gaziantep Polisgücü, Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy final aşamasındaki ilk maçında İspanya ekibi SPV Complutense'ye 4-3 mağlup oldu.

Gaziantep Polisgücü Dörtlü Finale Mağlubiyetle Başladı, System.String[]
Gaziantep Polisgücü, Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy final aşamasındaki ilk maçında İspanya ekibi SPV Complutense'ye 4-3 mağlup oldu.

Hırvatistan'ın Zelina kasabasındaki spor salonunda oynanan maça etkili başlayan Polisgücü 2-0 öne geçmesine rağmen ilk devre 2-2'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakibine üstünlük kuramayan Gaziantep ekibi zorlu karşılaşmayı 4-3 kaybederek final aşamasına kötü başladı. Karşılaşmada Gaziantep Polisgücü'nün gollerini Celal Aydın attı.

Gaziantep Polisgücü, Hokey Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de son maçına yarın Polonya ekibi WKS Grunwald Poznan karşısında çıkacak. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:13 Kaynak: İHA

Avrupa, Gaziantep, Spor
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