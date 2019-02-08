Son Dakika Haberleri: Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Soerbymagle'yi 12-2 Yendi

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Soerbymagle'yi 12-2 Yendi

45 dakika önce

HIRVATİSTAN'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Hokey Şampiyonlar Ligi Trophy'de Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 mağlup etti.

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Soerbymagle'yi 12-2 Yendi, System.String[]


HIRVATİSTAN'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Hokey Şampiyonlar Ligi Trophy'de Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 mağlup etti.

Zagreb'in Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Gaziantep ekibi, Danimarka temsilcisiyle karşı karşıya geldi. Türkiye Hokey Federasyonu Sadık Karahan ve Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ile takım yöneticilerinin de izlediği maça etkili başlayan Türkiye temsilcisi, ilk yarıyı 5-1 önde kapattı.

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı müsabaka sonunda rakibi Soerbymagle'yi 12-2 mağlup etmeyi başardı.

?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:51 Kaynak: DHA

Türkiye, Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dansçı Olarak Getirilip, Konsomatrislik Yaptırılan Yabancı Uyruklu 66 Kadın Kurtarıldı Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar

Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu Bu da Kadife Kaplamalı Otomobil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 14:36:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Soerbymagle'yi 12-2 Yendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]