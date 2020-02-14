Gaziantep Polisgücü ilk maçında galip - Son Dakika
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Gaziantep Polisgücü ilk maçında galip

6 saat önce

Gaziantep Polisgücü, Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de çıktığı ilk maçta rakibini mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Gaziantep Polisgücü ilk maçında galip, System.String[]

Gaziantep Polisgücü, Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de çıktığı ilk maçta rakibini mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.


Şampiyonadaki ilk maçını Portekiz temsilcisi Ad Lousada ile oynayan Hokeyin Kaplanları, üstün oynadığı maçtan istediği sonucu alırken, rakiplerine de göz dağı verdi. Alanya Atatürk Spor Salonunda oynanan ilk maçı Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Federasyon As Başkanı Bayram Yüksel, Yönetim Kurulu Üyesi Caner Erim, Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve kadın hokeyciler izledi.


Gaziantep Polisgücü kadrosunda Ali Akın Özkılıç, Yakup Bayhram, Yusuf Yaşar, Furkan Özkılıç, Numan Poyraz, Mehmet Akif Çetiner, Celal Aydın, Rezza Norouezza, Behdad Beıranvand, Vahid, Mustafa Doğan Öğretici, Vakıf Can Kılıç yer aldı.


Hokeyin Kaplanları, Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de Portekiz temsilcisi Ad Lousada maçına Ali Akın Özkılıç'ın ilk dakikada attığı golle maça hızlı başlarken 10. dakikada Rezza farkı 2'ye çıkartırken ilk yarının sonucunu belirledi. İkinci çeyreğe de golle başlayan Gaziantep Polisgücü Vafid ile farkı üç çıkarttı. 16 ve 17. dakikalarda Polisgücü, arka arkaya bulduğu gollerle durumu 5-0 yaparken bitime saniyeler kala Portekiz temsilcisi Ricardo ile farkı dörde indirdi. İlk yarı 5 - 1 Gaziantep Polisgücü'nün üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda ise Hokeyin kaplanları Celal Aydın ve Rezza ile üç gol daha bularak maçtan 8-5'lik galibiyetle ayrıldı.


"Kupayı istiyoruz"


Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de oynadıkları ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Takımın genel performansı ilk maçta bizleri memnun etti. Geriye kalan maçlarımızda umutlarımızı arttırdılar. Ben inanıyorum ki Türkiye Süper Ligi'nin ardından Avrupa Trophy liginde de şampiyonluk yaşayacağız. Avrupa kupasını müzemize taşımak istiyoruz. İlk maçta elde edilen galibiyetten dolayı teknik ekip ve oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Mehmet Kaplan, Gaziantep, Portekiz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:57 Kaynak: İHA
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