Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı fırtına gibi - Son Dakika
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Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı fırtına gibi

6 saat önce

Türkiye Hokey Federasyonu'nun düzenlediği 2019-2020 Kadınlar Salon Süper Ligi sezonu ikinci etabı Alanya'da başladı.

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı fırtına gibi, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonu'nun düzenlediği 2019-2020 Kadınlar Salon Süper Ligi sezonu ikinci etabı Alanya'da başladı. Sezonun ilk etabını ikinci tamamlayan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, ikinci etabın ilk iki maçında fırtına gibi eserek rakiplerine şans tanımadı.


2019-2020 Kadınlar Salon Süper Ligi sezonu ikinci etabı Alanya'da başlarken Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı da sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. Toplam 11 takımın yarıştığı Kadınlar Süper Ligi'nde favori ekiplerden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, ilk maçında Kırıkkale GSK'yı 6-0, ikinci maçında da Diyarbakır Kayapınar Hokey Takımı'nı 21-0'lık skorla mağlup etti. Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da hedeflerinin Süper Lig Türkiye Kupasını Gaziantep'e getirmek olduğunu ifade ederek sporcuları kutladı. Yusuf Kasım'ın baş antrenörlüğü, Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar'ın antrenörlüğünü yaptığı Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı'nın kadrosunda ise Meltem Çelik, Fatma Çil, Meryem Oymak, Sinem Alpakan, Emine Çelik, Hazime Kızılırmak, Perihan Küçükkoç, Gamze Özcan, Gamze Zor, Yeter Çelık ve Tuğba Küpeli görev alıyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
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