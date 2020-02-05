Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı Rakip Tanımıyor - Son Dakika
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Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı Rakip Tanımıyor

6 saat önce

Türkiye Hokey Federasyonu'nun düzenlediği 2019-2020 sezonu Kadınlar Salon Süper Ligi'nde rakiplerine şans tanımayan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Muğla Olimpik Hokey Takımı'nı 12-3 mağlup ederek şampiyonluk yolunda başarılı yürüyüşünü sürdürdü.

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı Rakip Tanımıyor, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonu'nun düzenlediği 2019-2020 sezonu Kadınlar Salon Süper Ligi'nde rakiplerine şans tanımayan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Muğla Olimpik Hokey Takımı'nı 12-3 mağlup ederek şampiyonluk yolunda başarılı yürüyüşünü sürdürdü.


Türkiye Hokey Federasyonu'nun düzenlediği 2019-2020 sezonu Kadınlar Salon Süper Ligi ikinci etabı Alanya'da devam ederken, ligin favori takımı Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Muğla Olimpik Hokey Takımı'nı 12-3'lük farklı skorla mağlup etti. Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı önceki maçlarında da rakipleri Zonguldak GSK'u 8-0, Diyarbakır Kayapınar Hokey Takımı'nı 21-0, Nizip HEM Hokey Takımı'nı da 9-3 mağlup ederek kazanmıştı.


Kadınlarda da THF Türkiye Süper Ligi Kupası Gaziantep'e gelecek Avrupa Şampiyonasına Odaklandık


Sonuçların memnuniyet verici olduğunu ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, Alanya'da devam eden THF Türkiye Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi'nde takımın liderliğe oynadığını ifade ederek, "Sporcularımızı kutluyorum. Gaziantep ikinci kez Süper Lig kupasının sahibi olacaktır. Önümüzdeki maçları da sporcularımızın aynı disiplin ve yüksek performansla kazanacağına inanıyorum. Önümüzde 21-23 Şubat tarihleri arasında Litvanya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy Ligi var. Şu anda bütün hedefimiz Türkiye Süper Lig kupasının ardından Litvanya'da oynanacak olan Trophy Şampiyonası'na odaklanmak. Emeği geçen teknik heyetimize, sporcularımıza ve bizlerden desteğini esirgemeyen Gaziantepli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Yusuf Kasım'ın başantrenörlüğünü, Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar'ın antrenörlüğünü yaptığı Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı'nın kadrosunda Meltem Çelık, Fatma Çil, Meryem Oymak, Sinem Alpakan, Emine Çelik, Hazime Kızılırmak, Perihan Küçükkoç, Gamze Özcan, Gamze Zor, Yeter Çelik ve Tuğba Küpeli yer alıyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
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