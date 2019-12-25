Gaziantep Polisgücü'nde görev dağılımı yapıldı

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından ilk kez toplanarak görev dağılımını gerçekleştirdi. 2019 yılında elde edilen başarılar hakkında bilgiler veren Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan 2020'de Türkiye'ye dört ayrı dalda Avrupa Şampiyonluğu kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.



Türkiye'nin hokey alanında Avrupa ve dünyadaki gururu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü yönetim kurulu yapılan genel kurulun ardından ilk kez toplanarak 2020 yılına yönelik yol haritasını beriledi. Mehmet Kaplan başkanlığında toplanan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü yönetim kurulunda üyelerin görev dağılımı da gerçekleştirildi. Buna göre Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü başkan yardımcılıklarına Fatih Güllüoğlu ve Celal Akarçay getirilirken kulüp genel sekreterliğine İsmail Eryoldaş getirildi. Esin Dedemoğlu eğitim, kültür ve medya sorumluluğunun yanı sıra kadın hokey takımından da sorumlu olacak. Yönetim kurulu üyelerinden Mesut Acar kamu kurumlarıyla ilişkiler, dış ilişkiler ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi olurken mali işler saymanlığına Ömer Güzeldal getirildi. Hasan Gürkan Bayram ise basın ve hakla ilişkilerin yanı sıra sosyal faaliyetlerden sorumlu olacak.



Hedef 2020'de 4 Avrupa şampiyonluk kupası



Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü yeni yönetim kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapıldıktan sonra toplantıda söz alan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan 2020 yılı hedeflerini anlattı. Başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Kaplan, 2020 yılının zorlu bir yıl olacağını gerek süper ligde gerekse Avrupa şampiyonalarında hedeflerin şampiyonluk olduğunu sözlerine ekledi.



Ülke tanıtımında spor rol oynuyor



Türkiye'nin ve Gaziantep'in tanıtımında sporun büyük önem taşıdığını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan hokey alanında üstlendikleri misyonu başarıyla yerine getirdiklerini sözlerine ekleyerek, "2020 yılı bizim için zorlu bir yıl olacak. Gerek salon gerekse açık alan hokey branşlarında Türkiye'de süper ligde mücadele eden kadın ve erkek takımlarımız aynı zamanda Avrupa Şampiyonasında da mücadele ediyor. Hokey 'in en yüksek liglerinden birisi olan Trohpy liginde iki takımımız birden var. Elbette takımlarımızı, kulübümüzü zorlu bir yıl bekliyor. Bizler gerekli önlemleri alarak takımlarımızın güçlendirilmesini sağlıyoruz. Gerek süper ligde gerekse Avrupa Şampiyonalarında birincilik için mücadele ediyoruz. Ülke ve kent tanıtımında elbette sporun büyük önemi var. Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımları Avrupa'da ülkemizi ve Gaziantep'i başarıyla temsil ediyor. Bundan sonra da temsil etmeye devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP