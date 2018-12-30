Son Dakika Haberleri: Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

41 dakika önce

Kadın Hokey takımının ardından Polisgücü Spor, erkeklerde de Türkiye şampiyonu oldu.

Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu, System.String[]
Kadın Hokey takımının ardından Polisgücü Spor, erkeklerde de Türkiye şampiyonu oldu.

Gaziantep Polisgücü Spor, Türkiye Hokey Federasyonu'nun Alanya'da gerçekleştirdiği Kapalı Alan Erkekler 2018-2019 Türkiye Hokey Süper Liginde 18 maçta 182 gol atarak ve en yakın rakibine 16 puan fark atarak 54 puanla şampiyon oldu.

Türkiye'yi Temsil Edecekler

Gaziantep Polisgücü Spor, şampiyonluğun ardından Şubat 2018'te Avrupa'nın en üst hokey ligi olan Trophy Lig'de Türkiye'yi temsil edecek. 2018 yılı Avrupa ve Türkiye Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor kupasını bugün saat 14.30'da Alanya'da düzenlenecek törenle evine götürecek. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:35 Kaynak: İHA

Türkiye, Gaziantep, Spor
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