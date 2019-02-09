Son Dakika Haberleri: Gaziantep Polisgücü - Spv Complutense: 3-4

Gaziantep Polisgücü - Spv Complutense: 3-4

40 dakika önce

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de oynadığı 4'üncü maçta İspanya temsilcisi SPV Complutense takımına 4-3 mağlup oldu.

Gaziantep Polisgücü - Spv Complutense: 3-4, System.String[]


Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de oynadığı 4'üncü maçta İspanya temsilcisi SPV Complutense takımına 4-3 mağlup oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Zelina Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, A ve B grubundaki maçların tamamlanmasının ardından dörtlü final maçlarına başlandı. Finale kalan Gaziantep Polisgücü ekibi, ilk maçında SPV Comlputense ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan ve peş peşe bulduğu gollerle öne geçen Gaziantep ekibi, daha sonra rakibinin gollerine engel olamadı ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakip filelere bir gol gönderen Gaziantep Polisgücü, İspanyol takımın 2 golüne engel olamayınca karşılaşmadan 4-3 mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan'ın da izlediği karşılaşma sonunda üzüntü yaşayan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, yarın turnuvanın son maçında Polonya ekibi Grunwald Poznan ile karşı karşıya gelecek.

- Hırvatistan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:07 Kaynak: DHA

Avrupa, Gaziantep, Spor
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