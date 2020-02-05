Gaziantep polisi dünya kanser gönünde onları yalnız bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep polisi dünya kanser gönünde onları yalnız bırakmadı - Son Dakika

Gaziantep polisi dünya kanser gönünde onları yalnız bırakmadı

6 saat önce

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yapılan ziyaretlerle tedavi gören kanser hastalarının gönüllerini aldı.

Gaziantep polisi dünya kanser gönünde onları yalnız bırakmadı, System.String[]

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yapılan ziyaretlerle tedavi gören kanser hastalarının gönüllerini aldı.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince gün içerisinde Kanser hastası olan vatandaşları evlerinde, işyerlerinde ve tedavi gördükleri Onkoloji Servislerinde Toplum Destekli Polis Ekiplerince ziyaret edilerek gönülleri alındı ve elleri öpülerek karanfiller dağıtıldı.


Polis ekipleri daha sonra çocukları da tedavi merkezlerinde, okullarında ve evlerinde ziyaret ederek gönüllerini aldı. Losemi hastası bir çocuğun hayali gerçekleştirilerek Çevik Kuvvet Şubesi ile Özel Harekat Şube Müdürlüğüne götürüldü ve Burada Polis araçlarına bindirilerek gezdirildi.


Kendilerini böyle bir anlamlı günde hatırlayan Polis ekiplerine memnuniyetlerini belirten hasta yakınları başta Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek olmak üzere tüm Emniyet teşkilatına teşekkürlerini iletti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
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