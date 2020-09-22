Gaziantep polisi minik öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Bir süredir okula ara veren öğrenciler ise okulun ilk gününde yanında gördükleri polislere yoğun ilgi gösterdi. - GAZİANTEP

2020 eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından ilk defa okula gelen öğrencilere Gaziantep polisi sürpriz yaparak, hediyeler dağıttı. Polisler sohbet ettiği miniklere hatırlattığı pandemi kurallarına uymaları gerektiğini de anlattı.

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