Gaziantep'te pos tefecilerine operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te pos tefecilerine operasyonu: 3 kişi tutuklandı

07.09.2022 18:21
Gaziantep'te pos tefecilerine operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Gaziantep polisi pos tefeciliği yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep polisi pos tefeciliği yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü Ekiplerince pos tefeciliği yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 4 adet pos cihazı, 54 bin 690 TL, çok sayıda kredi kartı slipleri ve mail order belgeleri ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te pos tefecilerine operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te pos tefecilerine operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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