Gaziantep polisinden kaçak ilaç ve nargile operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep polisinden kaçak ilaç ve nargile operasyonu

21.05.2022 11:57

Gaziantep polisinden kaçak ilaç ve nargile operasyonu Gaziantep polisi yaptığı operasyonda bin 800 adet kaçak ilaç ile çok sayıda boş nargile paketi ele geçirdi.

Gaziantep polisinden kaçak ilaç ve nargile operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep polisi yaptığı operasyonda bin 800 adet kaçak ilaç ile çok sayıda boş nargile paketi ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 bin 50 adet doluma hazır boş nargile paketi, bin 800 adet kaçak ilaç ile 40 litre nargile aroması ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep polisinden kaçak ilaç ve nargile operasyonu
Gaziantep polisinden kaçak ilaç ve nargile operasyonu
Gaziantep polisinden kaçak ilaç ve nargile operasyonu
Gaziantep polisinden kaçak ilaç ve nargile operasyonu
Gaziantep polisinden kaçak ilaç ve nargile operasyonu
Gaziantep polisinden kaçak ilaç ve nargile operasyonu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep polisinden kaçak ilaç ve nargile operasyonu - Son Dakika


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