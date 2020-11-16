Gaziantep polisinden drone destekli asayiş uygulaması - Son Dakika

Gaziantep polisi drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, 185 araç ve 293 şahsı inceledi. Şüpheli bir şahıstan 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ile ilgili şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP